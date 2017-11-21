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Архив - Луганская область

Террористы "ЛНР" заявили о взрыве в Луганске: известны последние подробности инцидента в оккупированном городе

21.11.2017 07:29
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Террористы "ЛНР" заявили о взрыве в Луганске: известны последние подробности инцидента в оккупированном городе

Российские боевики заявили о чрезвычайном происшествии в оккупированном Луганске - неизвестным была взорвана граната. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на подконтрольные террористам средства массовой информации и пропаганды.

В результате взрыва никто не пострадал. В украинском временно оккупированном террористами "ЛНР" городе Луганске в квартале Восточный произошел взрыв. По непроверенной информации, бандитские СМИ сообщают, что на месте была взорвана граната. "В квартале Восточном около дома No20, был замечен звук, похожий на хлопок взрывного устройства.

Вероятно, была приведена в действие ручная граната", - говорится в уведомлении террористических СМИ. Также сообщается, что местная бандитская "полиция" уже успела арестовать первого подозреваемого в подрыве самодельного вооружения. Детали о задержанном не сообщались.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, полиция, взрыв, ЛНР, боевики, террористы
 
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