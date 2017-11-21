- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу10:00
- ОБСЕ зафиксировала колонну военной техники, со стороны Донецка входящую в Луганск (ФОТО)09:30
- В МВД сообщили, что Плотницкий бежал в Россию08:56
Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста
В понедельник, 20 ноября, в оккупированном Луганске состоялась встреча заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга с одиозным главарем террористической “ЛНР” Игорем Плотницким. Обсуждались самые острые вопросы. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в сообщении ОБСЕ, в котором говорится о встрече, Плотницкого позорно называют просто “господином”, ни о каких его “почетных статусах” не упоминается. В ходе переговоров Хуг пытался “наставить на путь истинный” террориста, призывая наконец начать выполнять Минские соглашения.
Помимо этого, речь шла и о допуске сепаратистами наблюдателей миссии на всю оккупированную территорию, включая и участок на российской границе. Также главарю “ЛНР” еще раз напомнил о недопустимости каких-либо угроз его вояк в адрес членов миссии.
Еще одной темой разговора стала стремительно рушащаяся инфраструктура Луганщины. Представитель ОБСЕ призвал главаря “ЛНР” наконец позаботиться о территории, которую оккупировал вместе с Кремлем.
Теги: Донбасс, Луганск, переговоры, ОБСЕ, ЛНР, Плотницкий, Минские договоренности
- Покушение на Плотницкого: стала известна реакция ОБСЕ
- ОБСЕ подпустили к месту взрыва, но Плотницкого показать отказались
- Мешок, столб, тротил. Стало известно, чем и как взорвали Плотницкого
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека
- Мнение политолога: с Плотницким разобрались свои
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- В Донецкой области открылся биогазовый завод11:56
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу10:00
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы14:00
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося13:25
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком