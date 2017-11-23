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Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей

23.11.2017 16:30
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Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей

После того как стало известно о том, что Игорь Плотницкий со свитой покинул территорию оккупированного Луганска, боевики из окружения Корнета отогнали технику и убрали автоматчиков с улиц. Об этом стало известно со слов очевидцев, передает "Диалог.UA".

Люди говорят о том, что вооруженных людей с белыми лентами в центре Луганска больше не видно. Тяжелая техника была отогнана от здания Луганской ОГА, где до недавнего времени находился главарь террористов Игорь Плотницкий. Кроме того, сообщается, что автомобильное движение в центре Луганска возобновлено.

Как сообщалось ранее, около здания Луганского облсовета была сосредоточена военная техника и люди с автоматами. Позднее стало известно о побеге Игоря Плотницкого и людей его окружения из Луганска.



Теги: Донбасс, Луганск, побег, боевики, военная техника, Плотницкий
 
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