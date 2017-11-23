Корнет: Украинский спецназ готовился зайти в Луганск после отстранения руководства МВД ЛНР

23.11.2017 08:19

По словам Игоря Корнета, в случае успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства «МВД ЛНР» уже на следующее утро в «республику» был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР МОУ, сообщают сепаратистские ресурсы.

«Но мы не прошляпили удар в спину. За малым не получилось вернуться назад, в «неньку». В реальности за малым. Буквально недели 2», - сказал Корнет.