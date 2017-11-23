Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе

23.11.2017 16:49

В Минобороны Украины заявили, что РФ использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе. Об этом заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает nv.ua.

По информации ГУР, в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории "ЛНР", российское оккупационное командование пытается воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против сил антитеррористической операции.

"Командир одного из соединений так называемого Второго армейского корпуса приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позиции вдоль линии разграничения для ведения огня в глубину временно оккупированных территорий Луганской области, с целью имитации обстрела со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины", - цитирует Мотузяника Интерфакс-Украина.

21 ноября в центре Луганска появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Они заблокировали доступ к основным административным зданиям.

22 ноября стало известно, что сотрудники "МВД ЛНР" совместно со "спецназом ДНР" взяли штурмом здание "прокуратуры ЛНР" в Луганске.

Захват зданий в Луганске начался после того, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета в отставку, однако тот отказался уходить с поста. Корнет заявил, что его увольнение было инспирировано "высокопоставленными представителями органов власти" за его "принципиальную позицию".