Россия боится наступления ВСУ и укрепляет линию фронта в «ЛНР»

23.11.2017 08:33

Часть сил и средств ВС РФ, введенные вчера в «ЛНР», минуя Луганск, направлены на усиление подразделений «2-го АК ЛНР» на линии фронта. Об этом пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

Т.е. Кремль больше, чем утраты контроля над ситуацией в Луганске, боится, что ВСУ воспользуются данной ситуацией и перейдут в масштабное наступление.