В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы

23.11.2017 10:58

Источники СМИ сообщили, что в центре захваченного российско-террористическими войсками города боевики проверяют документы у луганчан на улице. Боевики сняли оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре временно оккупированного Луганска, но усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится главарь местных террористов Игорь Плотницкий. Оцепление снято в районе кукольного и русского драмтеатров, передает LIGA.net со ссылкой на источники.

"Автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках стало больше в районе здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался Плотницкий, телекомпании Луганск 24 и здания" МВД ЛНР ", - подчеркнул источник. Он добавил, что туда пророссийские наемники подогнали сегодня утром дополнительное количество БТРов .

Другой собеседник сообщил, что они проверяют документы у прохожих. "Особенно это касается мужчин среднего возраста", - добавил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, по сравнению с ситуацией вчера людей стало немного больше. "Вчера город практически вымер, сейчас видно, что некоторых детей в центре города родители все-таки ведут в школу", - отметил Сергей.

Больницы работают в обычном режиме. Медикам все также запретили выезжать из Луганска до конца недели.

Ранее сообщалось, что боевики «ДНР» признали свое в участии в военном перевороте в оккупированном Луганске. Соответствующее заявление опубликовано на сайте так называемого «МГБ ДНР». «Министерство государственной безопасности «ДНР» и министерство внутренних дел «ДНР» сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий «МГБ» «ЛНР» и «МВД» «ЛНР» пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3 отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины», - говорится в сообщении террористов. По их словах, на оккупированной территории Луганской области готовилось проведение "ряда диверсионно-террористических актов».

Напомним, что 21 ноября вооруженные люди в камуфляже, а также бронетехника перекрыли центр Луганска. Приказы им отдало "МВД ЛНР". В город вошла колонна грузовиков "Урал" со спецназом из "ДНР".

Переворот возглавил ранее уволенный "глава МВД ЛНР" Игорь Корнет. Позже появилась информация, что Плотницкий бежал в Россию. Позже главарь боевиков заявил, что "никуда не выезжал" и в ближайшее время не планирует. А также заявил, что в ближайшее время в событиях "будет поставлена точка".