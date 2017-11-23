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В Луганске могут начаться уличные бои
В Луганске продолжается силовое противостояние двух группировок боевиков. Начавшееся поздно вечером 20 ноября, в среду оно перешло в стадию захвата зданий и арестов. По одну сторону — боевики, подчиняющиеся главарю так называемой "ЛНР" Игорю Плотницкому, по другую — подчиненные т.н. "министру МВД ЛНР" Игорю Корнету.
Жители Луганска боятся, чтобы в городе не начались перестрелки и уличные бои. Основания для этого есть: во вторник в Луганск зашли несколько колонн военной техники со стороны Донецка и танки, прибывшие из России. Как сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали "колонну машин с не менее чем шестью грузовиками военного типа, двумя бронетранспортерами, одной зенитной установкой и более 20 гражданскими автомобилями без номерных знаков с 50 вооруженными людьми".
В центре Луганска вооруженные боевики появились с белыми повязками на рукавах, перекрыв улицы и движение транспорта. За кого они прибыли воевать, за Плотницкого или Корнета — было загадкой до вчерашнего штурма "генеральной прокуратуры ЛНР". Вооруженные люди вошли туда и вывели под конвоем "начальника управления в военной сфере" Рахно и и. о. "генпрокурора" Подоброго. Также были арестованы руководители одной из телекомпаний, которые выступали против низложенного "министра МВД" — их обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Сам главарь т.н. "ЛНР" заявил российским СМИ, что считает происходящее "государственным переворотом", но бежать в РФ не собирается. "Это и есть попытка захвата власти. Но это ни у кого не получалось и не получится сейчас", — заявил Плотницкий.
Обострение ситуации в Луганске обеспокоило украинские власти. Во вторник президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета СНБО и выслушал доклады от руководителей силовых ведомств по поводу незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области.
"В связи с увеличением количества российских военных и активизацией наемников украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий для гарантирования безопасности мирного населения", — подчеркнул Порошенко.
По материалам Сегодня.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, боевики
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