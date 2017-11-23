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Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны

23.11.2017 16:23
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Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны

В оккупированном Луганске отсутствуют наличные средства в банках и банкоматах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, пенсионерам объясняют, что средства будут отсутствовать до конца года. "На оккупированных землях ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца этого года. О причинах не сообщается", - заявил он.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, деньги, наличные
 
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