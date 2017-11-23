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"Зеленые человечки" разблокировали здание "прокуратуры" "ЛНР" и центральные улицы Луганска . ВИДЕО

23.11.2017 07:36
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"Зеленые человечки" разблокировали здание "прокуратуры" "ЛНР" и центральные улицы Луганска . ВИДЕО

Люди с оружием разблокировали "генпрокуратуру" и часть центра оккупированного Луганска.

Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на средства массовой информации и пропаганды боевиков ОРДЛО. На видеозаписи, снятой и опубликованной "журналистами" террористических "республик", видно, как к зданию "прокуратуры" подъезжают автомобили и грузовые машины, а в них садятся люди, одетые в военную форму с оружием. Как объясняют сепаратистские медиа, ссылаясь на силовое "ведомство" "ЛНР", в Луганске разблокированы здание "Генеральной прокуратуры" и часть центральных улиц "столицы" оккупированных районов Луганской области.



Теги: Донбасс, Луганск, прокуратура, ЛНР
 
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