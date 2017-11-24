Для пересечения КПВВ "Станица Луганская" готовят ограничения

24.11.2017 17:15

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" хотят запретить многократное перемещение грузов через линию разграничения одним человеком.



Как рассказал заместитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, в данном КПВВ (который действует исключительно как пешеходный) существует группа людей, которая занимается транспортировкой грузов за деньги. По его словам, эта деятельность способствует развитию коррупции и нарушению законов Украины.



"На КПВВ "Станица Луганская" каждый день собираются очереди. Есть лица, которые заинтересованы переместить через линию разграничения свою сельскохозяйственную продукцию. В силу тех или иных обстоятельств, они нанимают людей, так называемых переносчиков, которые берут свои тачки и переносят эти тяжелые сумки сельхозпродукции", - сказал заместитель губернатора.



Он напомнил, что согласно действующим нормативным документам, через линию разграничения каждый гражданин Украины, либо желающий пересечь линию разграничения, имеет законное право перенести продукцию весом 75 кг на общую сумму 10 тыс. грн.



"Т.е. эти так называемые челноки примерно ориентируются сколько это 75 кг, и примерно сколько это 10 тыс. Я предполагаю, что это несколько мешков картошки, капусты, какой-то сельхозпродукции. Эти челноки сами занимают очереди. Их такая бригада. В нужное время переносят все эти вещи. Это порождает много слухов, много разговоров. И на совещании мы обсуждали - как пресечь это такое действие. Поскольку законодательные акты эти люди не нарушают", - отметил Клименко.



Власти Луганщины совместно со штабом АТО планируют запретить деятельность так называемых переносчиков грузов, которые многократно, за один день, перемещают грузы, пересекая линию разграничения.



"Мы вышли к штабу АТО с предложением, чтобы за одну рабочую смену 1 человек пересекал линию разграничения в одном направлении не более, чем 1 раз" - сообщил Клименко.