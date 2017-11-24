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На блокпостах Луганщины попались возможные боевики
24.11.2017 11:16
За минувшие сутки на блокпостах подконтрольной части Луганской области полицейские задержали двух граждан.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, правоохранители обнаружили, что задержанные, согласно информационной базе данных, учтены как участники, или люди, имеющие отношение к незаконным вооруженным формированиям пророссийской группировки "ЛНР".
Всего за минувшие сутки блокпосты Луганщины пересекли около 14 000 граждан и около 8000 транспортных средств.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, блокпост, боевики
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