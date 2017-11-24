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На Луганщине спасали из снежного плена
За прошедшие сутки спасатели подконтрольной части Луганщины 5 раз оказали помощь водителям, которые из-за ухудшения погодных условий оказались в снежной ловушке.
Так, 23 ноября, помощь дважды оказывалась в Марковском районе, где спасатели вытащили грузовой и легковой автомобили.
Кроме того, спасатели вытаскивали из снежных ловушек леговушки в Белокуракинском районе и вблизи городов Лисичанск и Северодонецк.
За медицинской помощью никто из пострадавших не обращался.
Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области обращается к гражданам с призывом быть максимально внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения во время ухудшения погодных условий.
Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, звоните в Службу спасения "101".
Теги: Донбасс, авто, спасатели, снег
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