На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов

24.11.2017 08:25

За прошедшие сутки, 23 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности подконтрольной части Луганщины.



Пиротехники работали в Новоайдарском и Попаснянском районах, а также в пгт Станица Луганская и в городе Сватово.



В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 12 единиц взрывоопасных предметов, среди которых 1 артиллерийский снаряд и 1 минометная мина.