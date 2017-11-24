Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ

24.11.2017 12:53

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), в Луганской области Миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня и такое же количество взрывов (10), как и за предыдущий отчетный период.



Так, утром 22 ноября, пребывая на южной окраине подконтрольного боевикам "ЛНР" пгт Калиновое (60 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 8 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и огонь из крупнокалиберного пулемета — все в 3–5 км к юго-западу и западу. Находясь на восточной окраине Калинового, наблюдатели слышали 8 взрывов неопределенного происхождения и 1 выстрел из крупнокалиберного пулемета — все в 5–8 км к северо-северо-западу.



22 ноября, находясь в 3 км к северу от подконтрольного "ЛНР" г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), команда Миссии слышала 2 взрыва неопределенного происхождения в 5-8 км к западо-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения в районе Золотого).

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 ноября, в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.