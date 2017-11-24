Оккупанты Луганщины перерегистрируют приходы

24.11.2017 19:40

Группа "Информационное Сопротивление" сообщает, что в пророссийской группировке "ЛНР" начата процедура перерегистрации приходов Луганской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).



"Исключительно для епархий и приходов УПЦ МП процедура перерегистрации в "ЛНР" будет осуществляться в форме "легализации" (предоставление заверенных копий уставных документов, выданных украинскими властями). Для прохождения регистрации (перерегистрации) религиозных общин обязательным условием является получение заключения "религиоведческой экспертизы". В "экспертный совет по вопросам государственной регистрации религиозных организаций ЛНР" вошли представители кафедры теологии и религиоведения "ГОУ ВПО ЛНР "Луганский национальный университет им. В.Даля", "министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР", "МВД ЛНР" и "МГБ" "ЛНР" (общее количество - 13 человек)", - сообщает ИС.