Опасные перемещения: в ОРЛО гонят военную технику

24.11.2017 15:11

Группа "Информационное Сопротивление" обнародовала последние данные касательно перемещения сил и средств оккупантов Донбасса. Основное движение зафиксировано в ОРЛО )отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).



"На фоне событий в Луганске продолжается активное движение сил и средств в оперативно-тактических тылах "2-го АК ЛНР", - сообщают в ИС. - Фиксировалось перемещение бронетехники (до 10 ед. БТР-7080) на участке Белое – Гаевое по направлению к Луганску. Не менее 12 Камазов и Уралов с живой силой, 2 МТ-ЛБ, 2 УАЗ "Патриот" - севернее н.п.Ровеньки по направлению к Новофёдоровке. Активное движение грузового автотранспорта и бронетехники (БМП, БТР) на объездной Луганска, через Краснодон (в оба направления)".



Также отмечается, что колонна БТР-ов (из 8-ми единиц), 2 БРДМ-2 и 1 Камаз прошла через Комиссаровку со стороны "границы ДНР" по направлению к Алчевск-Перевальск. Позже в том же направлении прошли 2-е МТ-ЛБ.