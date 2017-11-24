- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого22:44
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки22:17
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
Переворот в Луганске: данные СММ ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили своё виденье ситуации в Луганске, где "министр МВД" Игорь Корнет при поддержке то ли "ДНР", то ли РФ, фактически отстранил от власти главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), ситуация за отчетный период была спокойной: движение пешеходов и транспорта проходило в обычном режиме, за исключением отдельных районов Луганска.
Наблюдатели отметили, что тот же район, что и ранее, в радиусе примерно 600 м от дома № 38 на улице Луначарского по-прежнему был оцеплен. В оцепленном районе члены патруля Миссии видели как минимум 100 неустановленных вооруженных лиц, большинство из которых были в балаклавах и форме военного типа (с белыми повязками на руках); они были вооружены противотанковыми средствами одноразового действия, автоматическими гранатомётами (АГС-17) и стрелковым оружием.
В этом же районе команда СММ видела 4 бронетранспортера, стоявших в четырёх разных местах: два на улице Котельникова и по одному на улицах Лермонтова и Польского.
Приблизительно в 20 метрах к югу от перекрестка улиц Советской и Лермонтова наблюдатели видели по меньшей мере 4 грузовика военного типа без номерных знаков, 1 бронетранспортер и группу из 5 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа и с белыми повязками на руках. Вооруженный мужчина, закрывший лицо во время разговора с наблюдателями, заявил, что проходят "милицейские учения". Вооруженные лица не позволили патрулю Миссии проехать далее в южном направлении по улице Лермонтова.
СММ также отметила, что по состоянию на 19:00 в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.
Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, СММ ОБСЕ
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
- В Луганск приехал поезд с украинским флагом на вагоне
- “Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну
- Покушение на Плотницкого: версии украинских силовиков
- Луганск всё глубже сползает в ад
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- В зоне АТО нет потерь, зато есть воскресшие06:59
- Российские боты атаковали Twitter08:46
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей08:39
- Обстрелы Донетчины стали жестче: сводка СММ ОБСЕ08:26
- На Луганщине грядет отстрел08:23
- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
- Победительница "Евровидения" ездила в оккупированный Донецк07:38
- В Луганской области прекратили стрелять07:24
- Как в Донецке "обрабатывают" детей07:13
- Обстрелы Донбасса: сводка пресс-центра штаба АТО07:05
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”