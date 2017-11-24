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Архив - Луганская область

В Станице Луганской нашли взрывоопасный схрон

24.11.2017 11:02
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В Станице Луганской нашли взрывоопасный схрон

Бойцы батальона "Луганск-1" совместно с сотрудниками Станично-Луганского отдела полиции при осмотре хозяйственного здания по ул. Лермонтова пгт. Станица Луганская обнаружили мини-арсенал.

Было изъято 6 выстрелов к "СПГ-9", 2 гранаты "ПГ-9 С" и 4 гранаты "ОГ-9М".

Всё это "добро" направлено на экспертизу. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, схрон, Станица Луганская, гранаты
 
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