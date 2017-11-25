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Луганщина: тотального бегства людей и денег не наблюдается
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что ситуация на Луганщине стабильная, количество переселенцев из ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория), где на этой неделе поменяли главаря "ЛНР", не увеличилось.
"Количество желающих переместиться из оккупированных территорий не изменилось. Оно в среднем такое же, как и было до указанных событий", – заявил Клименко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, увеличение количества обстрелов было зафиксировано только в позапрошлые сутки, когда произошло восьмичасовое боестолкновение украинских военных и боевиков (в районе Крымского, по данным штаба АТО).
Также Клименко опроверг слухи, что якобы из-за вывоза наличных средств в Россию, пенсионерам до конца года не будут осуществлять выплаты.
"Все подразделения пенсионного фонда работают в соответствии со своими функциональными обязанностями и осуществляют выплаты исключительно пенсионерам, которые зарегистрированы на подконтрольной украинской власти территории", – сказал замгубернатора.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, обстрелы, ОРЛО
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