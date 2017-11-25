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Архив - Луганская область

Луганщину спасли почти от 40 опасностей

25.11.2017 08:39
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Луганщину спасли почти от 40 опасностей

За прошедшие сутки, 24 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 4,5 га местности на подконтрольной части Луганщины.

Проведя обследование в Новоайдарском, Попаснянском районах и в городе Сватово, спасатели обнаружили и изъяли 38 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 минометную мину, 36 единиц подрывников и 1 единицу других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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