Луганщину спасли почти от 40 опасностей

25.11.2017 08:39

За прошедшие сутки, 24 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 4,5 га местности на подконтрольной части Луганщины.



Проведя обследование в Новоайдарском, Попаснянском районах и в городе Сватово, спасатели обнаружили и изъяли 38 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 минометную мину, 36 единиц подрывников и 1 единицу других взрывоопасных предметов.