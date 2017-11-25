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Архив - Луганская область

Министр обороны пообщался с участником битвы у Крымского

25.11.2017 17:23
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Министр обороны пообщался с участником битвы у Крымского

Сегодня, 25 ноября, о время визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи населенного пункта Крымское.

Военный в ходе боя получил ранение, выходя из вражеского окружения.

Министр обороны Украины поинтересовался детальным ходом событий и состоянием здоровья раненого военнослужащего, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй к своим боевым собратьев.

Также сегодня в связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, министр обороны, Крымское
 
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