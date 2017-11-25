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Архив - Луганская область

На Луганщине грядет отстрел

25.11.2017 08:23
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На Луганщине грядет отстрел

В Попаснянском районе (подконтрольная часть Луганской области) состоится отстрел хищных животных.

25 и 26 ноября в период с 08:00 до 15:00 на территории Попаснянского района будет осуществляться отстрел хищных животных силами сотрудников первичных охотничьих коллективов.

Это будет происходить по распоряжению командира ОТГ "Луганск" и согласно письму председателя Попаснянской районного совета общества охотников и рыболовов.

Дело в том, что в последнее время из-за запрета охоты в зоне проведения АТО, хищников стало значительно больше. Участились случаи нападения на домашних животных, существует опасность и для людей.



Теги: Донбасс, Луганская область, охота, Хищники, отстрел
 
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