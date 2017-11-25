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Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу
И.о. главы пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, сменивший на этом "посту" Игоря Плотницкого заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
"Первая и основная задача – это, безусловно, Минские соглашения, - заявил Пасечник, ранее занимавший пост "министра госбезопасности". - Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача - остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития. И решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы я считаю лучше за столом переговоров. А поэтому, это первая и основная задача".
Отметим, что Киев не идет на прямые переговоры с главарями ОРДЛО, настаивая на том, что всем в оккупированном Донбассе заправляет Россия – и говорить о прекращении конфликта нужно именно с ее руководством.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, Минские договоренности, оккупанты, ОРЛО, Пасечник
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