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Осуждены бывшие боевики "ЛНР"
По материалам Службы безопасности Украины осуждены двое боевиков террористической организации "ЛНР".
Правоохранители установили, что дважды судимый житель города Перевальск Луганской после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Находясь в рядах боевиков, он работал в "комендатуре" и с оружием охранял "штаб" бандформирования "Призрак" в оккупированном Алчевске.
В составе НВФ злоумышленник прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами. В феврале 2015-го по указанию главарей его направили в Дебальцево для осуществления вооруженного сопротивления силам АТО.
Сотрудники СБУ задержали террориста в 2016 году в городе Рубежное, где он скрывался от правосудия.
Второй злоумышленник, житель города Лисичанск, находясь в составе НВФ, привлекался к строительству незаконных блокпостов боевиков и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО.
В мае 2017 года оперативники спецслужбы совместно с военнослужащими ВСУ задержали террориста вблизи линии разграничения.
Суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти и восьми лет лишения свободы соответственно.
Теги: Донбасс, СБУ, ЛНР, боевики
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