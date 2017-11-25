Осуждены бывшие боевики "ЛНР"

25.11.2017 20:06

По материалам Службы безопасности Украины осуждены двое боевиков террористической организации "ЛНР".



Правоохранители установили, что дважды судимый житель города Перевальск Луганской после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Находясь в рядах боевиков, он работал в "комендатуре" и с оружием охранял "штаб" бандформирования "Призрак" в оккупированном Алчевске.



В составе НВФ злоумышленник прошел подготовку под руководством российского инструктора, который учил боевиков обращению с пулеметами и минометами. В феврале 2015-го по указанию главарей его направили в Дебальцево для осуществления вооруженного сопротивления силам АТО.



Сотрудники СБУ задержали террориста в 2016 году в городе Рубежное, где он скрывался от правосудия.



Второй злоумышленник, житель города Лисичанск, находясь в составе НВФ, привлекался к строительству незаконных блокпостов боевиков и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО.



В мае 2017 года оперативники спецслужбы совместно с военнослужащими ВСУ задержали террориста вблизи линии разграничения.



Суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти и восьми лет лишения свободы соответственно.