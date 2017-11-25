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Пасечник: никто Плотницкого не арестовывал
Новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп".
По словам Пасечника, экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого "никто не арестовывал, никто не сковывал его действия, не ограничивал передвижение". Мол, всё дело исключительно в отлове мифических ДРГ.
"Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе ДНР Александру Захарченко и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик Донбасса и интеграции в состав РФ", - заявил Пасечник.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику.
Новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Плотницкий, ОРЛО, Пасечник
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