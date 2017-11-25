- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- В ОРЛО заявили, что за воду они ничего не должны21:13
- Информатор "ЛНР" угодил за решетку21:00
- Как пенсионеры страдают на КПВВ20:20
- Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления19:17
- В Луганске - новый переворот18:50
Полиция Луганщины рассказала о без вести пропавших
Оперативники Лисичанского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) установили местонахождение 41-летнего местного жителя, который с сентября 2017 находился в розыске, как без вести пропавший. Мужчина жертвой преступления не стал.
Тем временем, в Старобельский отдел полиции поступило заявление 39-летней местной жительницы о том, что с июля 2016-го не выходит на связь ее 37-летний муж, который находился в г. Ростов-на-Дону РФ на подработках.
А в Сватовский отдел полиции поступило сообщение 42-летней местной жительницы о том, что 12 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее 47-летняя знакомая.
Данные факты зарегистрированы. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавших, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, без вести пропавшие
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- На блокпостах Луганщины попались возможные боевики
- Луганщина получила 147 патрульных
- Партію наркотичних речовин вилучили поліцейські Луганщини
- Полиция Луганской области раскрыла убийство мэра Старобельска
- В авто в зоні АТО знайшли тротил та детонатор
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- С января 2018 в украинских городах ограничат скорость до 50 км/ч15:22
- Смертельный бой: подробности самовольной атаки, которая обернулась трагедией15:08
- Цена на бензин снова растёт14:45
- ВСУ усилят охрану на всех военных складах14:30
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- Вся правда о молоке14:00
- В АП назвали «главных врагов режима» – это Тимошенко и Рабинович 13:58
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Сын нардепа совершил вооруженное ограбление магазина13:15
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- В Луганске - новый переворот
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- В районе Горловки развернулось сражение
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО