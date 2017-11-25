Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение

25.11.2017 16:45

В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.



"Официально сообщалось, что на указанной территории погибло четыре украинские военные. В частности подтверждается, что в неравном бою погиб один боец 16 ОМБП, тело которого было доставлено на украинскую сторону. Это младший сержант Денис Кривенко. Информация о трех других военных батальона будет сообщена только после передачи тел и подтверждения их личностей", - сообщают представители батальона.



"Позже сообщили о возвращении двух наших армейцев. Двое украинских военных, которым живыми удалось выбраться из боя, не является бойцами из числа предварительно названных четырех погибших", - отмечается в сообщении.



Также подчеркивается, что одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя - он попал в плен к противнику.



"Кроме этого, в связи с расположением постоянного пункта дисклокации батальона в г. Глухов, среди его жителей ходят слухи о погибших глуховчанах. Среди погибших, пропавших без вести и пленных жителей Глухова нет", - подчеркивается в сообщении.