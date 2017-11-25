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В Луганске замечены военные грузовики и "неустановленные вооруженные лица"
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), по оккупированному Луганску, где произошла смена власти, продолжают курсировать неустановленные вооруженные лица и военная техника. Но в целом ситуация спокойная.
По наблюдениям Миссии, 24 ноября ситуация в городе была спокойной. На ул. Советской, 59 и 48, а также на ул. Карла Маркса, 63, команда СММ видела по крайней мере 30 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа и с белыми нарукавными повязками. Наблюдатели отметили, что примерно половина из них была в балаклавах.
У зданий № 3 и № 4 на улице Коцюбинского, где ранее располагалось МВД, члены патруля Миссии видели 12 вооруженных лиц и 2 неподвижных бронетранспортера (БТР).
У здания, которое занимают вооруженные формирования ("комендатура") на ул. Карла Маркса, 63, наблюдатели видели, что вокруг здания осуществляли патрулирование 2 вооруженных мужчин со знаками "комендатура" на одежде.
Команда СММ также отметила, что перекресток улиц Лермонтова и Дзержинского был перекрыт грузовиком военного типа ("КамАЗ"). Члены патруля Миссии видели 9 грузовиков военного типа (шесть "КамАЗов" и три "Урала"), которые стояли на парковке на ул. Лермонтова, 2г.
На западной окраине Луганска наблюдатели видели 20 грузовиков военного типа (ЗИЛ-131), которые двигались в южном направлении.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к слиянию в одно целое.
Теги: Донбасс, Луганск, вооружение, ЛНР, СММ ОБСЕ
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