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Луганщина: появились официальные данные о передаче боевиками тел погибших воинов АТО
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что при координации СЦКК содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения в подконтрольном правительству пгт Новотошковское (53 км к западу от Луганска) и подконтрольном "ЛНР" пгт Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска) для обеспечения перевозки тел погибших военнослужащих ВСУ.
О том, что тела переданы украинской стороне, вчера сообщили представители пророссийской группировки "ЛНР". Теперь СММ ОБСЕ это подтвредила.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что двое военнослужащих, которые считались погибшими во время боевого столкновения близ Крымского, смогли выйти из зоны поражения противником и вернуться к своим подразделениям.
Во время вчерашнего визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи Крымского.
В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения.
Теги: Донбасс, война, погибли, АТО, тела, СММ ОБСЕ
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