Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет"

26.11.2017 13:33

Бывший "министр МГБ" пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, который стал главарем псевдореспублики после свержения Игоря Плотницкого, уверяет, что не собираются под прикрытием борьбы с "пятой колонной" устраивать так называемую "охоту на ведьм".



По словам Пасечника, проблема "вражеских агентов" в "органах власти" была и есть, и "в настоящее время в рамках ее решения работа продолжается". "Часть лиц выявлена, основную часть будем выявлять. Но так называемой охоты на ведьм однозначно не будет", - подчеркнул новый главарь "ЛНР".



По его словам, "в каждом отдельном случае, выявленном случае, будет проведено тщательное расследование и будут приняты взвешенные адекватные решения".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.