Новый пленный украинский воин в лапах "ЛНР": всё, что известно на данный момент

26.11.2017 11:36

После страшного боя, который произошел 23 ноября в районе Крымского, боевики пророссийской группировки "ЛНР" заявили, что взяли в плен украинского военного, получившего ранения руки и головы.



Оккупанты опубликовали видеозапись, на которой пленный воин представился как военнослужащий 58-й отдельной мотострелковой бригады Роман Фурцев.



"Достоверной, подтвержденной информации по этому поводу у меня пока нет. Мы видели то видео и сейчас ответственные органы изучают его. Если этот факт действительно подтвердится, то я убежден в том, что украинская власть будет бороться за скорейшее его освобождение, так же, как и за других украинских заложников", – заявил в эфире "112 Украина" сообщил спикер штаба АТО, подполковник Василий Лабай.



Напомним, что 23 ноября в районе Крымского произошел восьмичасовой бой. В штабе АТО сообщили о четырех погибших украинских военных и двух раненых. О том, что тела переданы украинской стороне, вчера сообщили представители пророссийской группировки "ЛНР". Представители СММ ОБСЕ это подтвредили.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что двое военнослужащих, которые считались погибшими во время боевого столкновения близ Крымского, смогли выйти из зоны поражения противником и вернуться к своим подразделениям.



Во время вчерашнего визита министра обороны Украины Степана Полторака в Северодонецкий военный мобильный госпиталь, глава оборонного ведомства пообщался с бойцом одного из подразделений ВСУ, который участвовал в недавних боевых действиях вблизи Крымского.

В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области представители 16 отдельного мотопехотного батальона ВСУ представили разъяснения. В частноти, сообщалось, что на данный момент официально подтверждена гибель бойца Дениса Кривенко, информацию о трех других сообщат после передачи тел. "К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя - он попал в плен к российским наемникам", - отмечали в 16 ОМПБ.