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Архив - Луганская область

Обстрелян район КПВВ "Станица Луганская"

26.11.2017 08:23
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Обстрелян район КПВВ "Станица Луганская"

Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганской области) сообщила последнюю информацию о последствиях военных действий на территории Станично-Луганского района.

Отмечается, что с 19:30 по 19:44 ч. 25.11.2017 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская".

Информации о потерях и разрушений не поступало.



Теги: Донбасс, обстрел, Станица Луганская, КПВВ
 
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