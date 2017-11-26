Обстрелян район КПВВ "Станица Луганская"

26.11.2017 08:23

Станично-Луганская райгосадминистрация (подконтрольная часть Луганской области) сообщила последнюю информацию о последствиях военных действий на территории Станично-Луганского района.



Отмечается, что с 19:30 по 19:44 ч. 25.11.2017 г. из стрелкового оружия проводился обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская".



Информации о потерях и разрушений не поступало.