ОРЛО оставили без сыра

26.11.2017 08:37

Благодаря профессиональным действиям сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в серой зоне, у реки Северский Донец, в районе Славяносербска (Луганская обл.), были задержаны пять автомобилей с контрабандой.



Как сообщают правоохранители, на этих авто злоумышленники пытались переправить в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) около двух тонн сыра и других продуктов питания на общую сумму около 200 тыс гривен.



Продукты питания изъяты. Ожидается решение суда касательно конфискации.