Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске люди пострадали в огне

26.11.2017 07:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске люди пострадали в огне

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 6 пожаров.

Пожар с пострадавшими произошел в Луганске на ул. Брестская. В результате неосторожного обращения с огнем хозяина, огнем уничтожены облицовочные материалы и бытовые электроприборы на пл. 6 кв. м на кухне в квартире жилого дома. На месте пожара пострадали 2 человека.

Во время еще одного пожара в Луганске по ул. Лизы Чайкиной. (в результате неосторожного обращения с огнем хозяин) огнем уничтожена крыша на пл. 18 кв. м бани во дворе жилого дома.

Кроме того, огненные ЧП произошли в Перевальске, Красном Луче (два) и Успенке.



Теги: Донбасс, Луганск, пожар, пострадавшие, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх