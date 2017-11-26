В Луганске люди пострадали в огне

26.11.2017 07:16

В течение суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 6 пожаров.



Пожар с пострадавшими произошел в Луганске на ул. Брестская. В результате неосторожного обращения с огнем хозяина, огнем уничтожены облицовочные материалы и бытовые электроприборы на пл. 6 кв. м на кухне в квартире жилого дома. На месте пожара пострадали 2 человека.



Во время еще одного пожара в Луганске по ул. Лизы Чайкиной. (в результате неосторожного обращения с огнем хозяин) огнем уничтожена крыша на пл. 18 кв. м бани во дворе жилого дома.



Кроме того, огненные ЧП произошли в Перевальске, Красном Луче (два) и Успенке.