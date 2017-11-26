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В Луганске - новый переворот
Сегодня, 26 ноября, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием местных "служивых".
Как отмечают местных жители, которые выложили в соцсетях фото с места происшествия, в Луганске произошел "новый переворот". А именно – перевернулось авто с "бухимими служивыми, которые разворотили бордюр, вылетели на встречку и сделали сальто".
В комментариях отмечается, что в ДТП попали местные "менты".
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.
Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, оккупация, ЛНР, ОРЛО
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