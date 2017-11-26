В Луганске - новый переворот

26.11.2017 18:50

Сегодня, 26 ноября, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием местных "служивых".



Как отмечают местных жители, которые выложили в соцсетях фото с места происшествия, в Луганске произошел "новый переворот". А именно – перевернулось авто с "бухимими служивыми, которые разворотили бордюр, вылетели на встречку и сделали сальто".



В комментариях отмечается, что в ДТП попали местные "менты".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что в Луганске в последние несколько дней проводили "активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых были задержаны несколько диверсионно-террористических групп". Также Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.