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Луганчане радуются уходу диктатора и приветствуют Пасечника
Члены организации "Луганская гвардия" выражают поддержку новому главе ЛНР Пасечнику. Об этом пишет журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке.
Цитата:
"Не только я рада, но и мои соседи. И обнимались, и целовались. Говорят, слава богу, ушел диктатор! От него (имеется в виду Плотницкий) ничего положительного не получили. Одни обещанки - гульки, песни. А нам как жилось? Мы в страшной нищете были. А теперь я посмотрела на фотографию Пасечника, он серьезный, приятный человек! Бесхитростный. Он поведет нашу республику вперед, и в состав России мы войдем. Я ему верю и люди тоже верят. Мы прям обожаем его и будем прямо кланяться ему в ноги".
Вот так всегда. Как только свергли Венедиктовича, так сразу оказалось, что он был и украинским агентом, и диктатором, и жилось при нем плохо. Три года не могли вражину разглядеть, а теперь прозрели.
Классика "русского мира". Каждый правитель после своей смерти/отставки объявляется предателем, алкоголиком, психом и врагом народа, а новому начинают бить поклоны.
Разумеется, со временем так же предадут и Пасечника. Когда он станет неугоден, выяснится, что он "хунта", узурпатор, кровавый палач и, разумеется, тоже украинский шпион. Причем, обращения с проклятиями в его адрес запишут те же милые бабушки.
Теги: Донбасс, Луганск, поддержка, ЛНР, Пасечник
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