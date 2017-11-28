Луганчане радуются уходу диктатора и приветствуют Пасечника

28.11.2017 08:08

Члены организации "Луганская гвардия" выражают поддержку новому главе ЛНР Пасечнику. Об этом пишет журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке.

Цитата:

"Не только я рада, но и мои соседи. И обнимались, и целовались. Говорят, слава богу, ушел диктатор! От него (имеется в виду Плотницкий) ничего положительного не получили. Одни обещанки - гульки, песни. А нам как жилось? Мы в страшной нищете были. А теперь я посмотрела на фотографию Пасечника, он серьезный, приятный человек! Бесхитростный. Он поведет нашу республику вперед, и в состав России мы войдем. Я ему верю и люди тоже верят. Мы прям обожаем его и будем прямо кланяться ему в ноги".

Вот так всегда. Как только свергли Венедиктовича, так сразу оказалось, что он был и украинским агентом, и диктатором, и жилось при нем плохо. Три года не могли вражину разглядеть, а теперь прозрели.

Классика "русского мира". Каждый правитель после своей смерти/отставки объявляется предателем, алкоголиком, психом и врагом народа, а новому начинают бить поклоны.

Разумеется, со временем так же предадут и Пасечника. Когда он станет неугоден, выяснится, что он "хунта", узурпатор, кровавый палач и, разумеется, тоже украинский шпион. Причем, обращения с проклятиями в его адрес запишут те же милые бабушки.