Коммунист опять жив: после позорного бегства из Луганска Плотницкого террористы "воскресили" злейшего врага свергнутого боевика Виталия Киселева. ВИДЕО

30.11.2017 09:44

В террористической "ЛНР" продолжается цирк с коммунистом Виталием Киселевым, который считался одним из кошельков сбежавшего в РФ экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. Как известно, год назад Киселева и "премьера" луганских террористов Цыпкалова задержали по подозрению в подготовке "госпереворота" в оккупированном Луганске и сотрудничестве со спецслужбами Украины, передает "Диалог.UA".

Затем выяснилось, что Цыпкалова зверски убили в застенках полиции Луганска, а о Киселеве, который из друзей Плотницкого перешел в ранг злейших врагов, какое-то время не было ничего известно. Ходили слухи, что коммуниста также зверски "запытали" до смерти шестерки Плотницкого, но орки периодически показывали ролики, где Киселев, глядя в одну точку говорил, что он жив.

Сепаратистские СМИ недавно рассказали, что Киселев все это время, когда его считали убитым и пропавшим без вести, находился в камере СИЗО Луганска, где отбывал наказание по делу о "госперевороте", за которое ему дали 12 лет. Теперь сепаратист ждет, что его дело будет пересмотрено и сотрудники "генпрокуратуры" террористов лично перед ним извинятся.

Также сепаратисты в подтверждение слов о том, что коммунист Киселев жив, опять показали пропагандистский ролик из СИЗО. Как ранее сообщалось, СМИ предположили, что сепаратист Киселев все-таки был убит боевиками еще год назад, а террористы вместо него на камеру показывают родного брата.