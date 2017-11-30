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Архив - Луганская область

На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО

30.11.2017 17:22
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На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО

В Луганской области боевики подбили военный грузовик ВСУ, сообщает 62.ua.

В районе города Золотое Попаснянского района Луганской области тероористы.

Попали в автомобиль противотанковой управляемой ракетой.

За неделю это уже вторая машина, которую вывели из строя террористы.

Двое военных получили контузии.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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