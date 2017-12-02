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На Луганщине нашли снаряд и мину
02.12.2017 08:40
За прошедшие сутки, 1 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 2,3 га местности в Попаснянском и в Новоайдарском районах Луганщины.
Всего было обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина и 2 единицы других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, Луганская область, мина, снаряд, пиротехники
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