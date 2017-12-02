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Архив - Луганская область

На Луганщине появились новые без вести пропавшие

02.12.2017 10:36
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На Луганщине появились новые без вести пропавшие

В Лисичанский и Рубежанский отделы полиции (подконтрольная часть Луганской области) поступили сообщения о гражданах, которые недавно пропали без вести.

Так, в Лисичанский отдела полиции поступило сообщение от руководства одного из коммунальных учреждений о том, что 22 ноября 32-летний врач их заведения уехал в командировку в г. Киева и до настоящего времени не вернулся.

В Рубежанский отдела полиции поступило сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что 27 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась его 49-летняя сожительница.

Данные факты зарегистрированы. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавших, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, без вести пропавшие
 
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