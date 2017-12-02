Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Новый главарь "ЛНР" взялся за топливо

02.12.2017 18:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый главарь "ЛНР" взялся за топливо

Бывший "министр госбезопсности" пророссийской группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, который сейчас является и.о. главы псевдореспублики, дал поручение подчиненным найти способ снижения цен на горюче-смазочные материалы.

По мнению нового главаря "ДНР", ситуация, сложившаяся на розничном рынке нефтепродуктов, "не соответствует материальным возможностям большей части населения" ОРЛО. При этом он отмечает, что "розничная стоимость бензина - вопрос не только экономический, но и социальный".

Признавая, что экономика ОРЛО "не набрала еще нужных оборотов" и виня в этом экономическую блокаду со стороны Украины, Пасечник требует, что "в сложившихся условиях, стоимость топлива" в "ЛНР" не была выше, чем в "ДНР".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.

По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.

Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования. 

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.

Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который ранее получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сегодня Пасечник выступил с заявлением о России.



Теги: Донбасс, топливо, ЛНР, ОРЛО, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх