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"Симики" порадовали дровами

02.12.2017 22:15
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"Симики" порадовали дровами

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) ОТГ "Луганск" вместе с учениками "Регионального центра профессионального образования Луганского национального университета им. Тараса Шевченко", пастором церкви "Христианская Надежда" и местной общиной провели заготовку дров и перевезли их в Старобельска.

Дрова нужны для отопления помещений вынужденных переселенцев из оккупированных регионов Украины и помещений Корпуса военных капелланов.

"Симики" отмечают, что эта мера является примером единения Украинской вокруг истинных ценностей - таких как любовь к ближнему, взаимопомощь.



Теги: Донбасс, помощь, Луганская область, дрова, симики
 
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