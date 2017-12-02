Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Стало известно, где ранили воина сил АТО в первый день зимы

02.12.2017 08:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, где ранили воина сил АТО в первый день зимы

Вчера, 1 декабря, в результате минометного обстрела окраин села Троицкое Попаснянского района получил ранения военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Всего же в первый день зимы и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования восемь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

Так, в направлении пгт Новотошковское и села Троицкое Попаснянского района четыре раза применялись 120-мм и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

По позициям украинских защитников вблизи села Крымское и переправы между селами Лобачево и Желтое Новоайдарского района трижды велся обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении пгт Станица Луганская боевики открывали огонь из стрелкового оружия, сообщает Луганская ОГА.

Напомним, что 1 декабря по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщал пресс-центр штаба АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх