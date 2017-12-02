Стало известно, где ранили воина сил АТО в первый день зимы

02.12.2017 08:04

Вчера, 1 декабря, в результате минометного обстрела окраин села Троицкое Попаснянского района получил ранения военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.



Всего же в первый день зимы и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования восемь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



Так, в направлении пгт Новотошковское и села Троицкое Попаснянского района четыре раза применялись 120-мм и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.



По позициям украинских защитников вблизи села Крымское и переправы между селами Лобачево и Желтое Новоайдарского района трижды велся обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении пгт Станица Луганская боевики открывали огонь из стрелкового оружия, сообщает Луганская ОГА.

Напомним, что 1 декабря по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщал пресс-центр штаба АТО.