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Архив - Луганская область

В Алчевске нашли труп на месте пожара

02.12.2017 08:58
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В Алчевске нашли труп на месте пожара

В течение суток на территории оккупированной части Луганщины было ликвидировано 5 пожаров.

Дважды горел Луганск. На ул. Днепровская огнем повреждены облицовка стен, потолка, 2 стола на пл. 40 кв. м, уничтожены пластиковая труба и котел на пл. 24 кв. м в здании отдела технического контроля. А в квартале Ленинского Комсомола в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор на пл. 10 кв. м в брошенном здании.

Дважды пылал и Алчевск. На ул. Ленина пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 15 кв. м в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп женщины 1959 г. р. А в переулке Металлургов в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор на пл. 4 кв. м в шахте лифта жилого дома, принадлежащий ЖЭУ № 4.

Также зафиксирован пожар в с. Круглик (Лутугинский район), где в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром поврежден деревянный пол на пл. 12 кв. м в брошенном вагончике.



Теги: Донбасс, Алчевск, пожар, Луганская область, ОРЛО
 
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