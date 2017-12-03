Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов

03.12.2017 17:48

18 обстрелов позиций украинских защитников (из которых 17 были прицельными) совершили вчера оккупанты Донбасса на Луганском направлении. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Самые мощные удары российско-оккупационные войска осуществляли на Светлодарской дуге. Именно здесь они выпустили два десятка снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганского в ходе более чем двухчасового обстрела.



Позиции защитников Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского противник неоднократно и интенсивно обстреливал из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.



"Наши военнослужащие мужественно выдержали буквально ливни вражеских мин и снарядов. Украинские военные лишь шесть раз вынужденно организовывали мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта, прибегая исключительно к применению штатного вооружения", - подчеркнул Мотузяник.