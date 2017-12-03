На Луганщине нашли маленького беглеца

03.12.2017 18:26

Полицейские подконтрольной части Луганской области разыскали и вернули домой 10-летнего мальчика.



Вчера, 2 декабря, примерно в шесть вечера, в Станично-Луганский отдел полиции обратилась обеспокоенная 41-летняя жительница с. Валуйское с просьбой помочь разыскать его пропавшего сына. 10-летний мальчик после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся.



На поиски ребенка был поднят весь личный состав правоохранителей и приданные силы, а также были привлечены военнослужащие ВСУ и пограничники. Почти сутки правоохранители искали пропавшего ребенка. Кинологи с собаками прочесывали лесополосы вокруг прифронтового поселка и прилегающих районов.



И лишь сегодня вечером, благодаря скоординированной работе и четко спланированным поисковым мероприятиям, мальчика нашли сотрудники Управления ювенальной превенции ГУНП в Луганской области в заброшенной постройке на территории с. Валуйское.



Парнишка объяснил полицейским, что убежал из дома, потому что... не хотел учить стихотворение.

Жертвой правонарушения мальчик не стал. На данный момент ребенок находится с матерью и бабушкой, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.