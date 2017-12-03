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На Луганщине нашли маленького беглеца
Полицейские подконтрольной части Луганской области разыскали и вернули домой 10-летнего мальчика.
Вчера, 2 декабря, примерно в шесть вечера, в Станично-Луганский отдел полиции обратилась обеспокоенная 41-летняя жительница с. Валуйское с просьбой помочь разыскать его пропавшего сына. 10-летний мальчик после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся.
На поиски ребенка был поднят весь личный состав правоохранителей и приданные силы, а также были привлечены военнослужащие ВСУ и пограничники. Почти сутки правоохранители искали пропавшего ребенка. Кинологи с собаками прочесывали лесополосы вокруг прифронтового поселка и прилегающих районов.
И лишь сегодня вечером, благодаря скоординированной работе и четко спланированным поисковым мероприятиям, мальчика нашли сотрудники Управления ювенальной превенции ГУНП в Луганской области в заброшенной постройке на территории с. Валуйское.
Парнишка объяснил полицейским, что убежал из дома, потому что... не хотел учить стихотворение.
Жертвой правонарушения мальчик не стал. На данный момент ребенок находится с матерью и бабушкой, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, ребенок, полиция, Луганская область, беглецы
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