В Луганске через неделю стартуют елочные базары

03.12.2017 18:56

Елочные базары Луганска (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) начнут работать с 10 декабря.



"Луганчане и гости города смогут приобрести главный новогодний атрибут - пушистую ель – на елочный базарах Луганска, которые начнут свою работу с 10 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы т.н. "администрации" оккупированного города. На сайте "мэрии" также указаны адреса "объектов передвижной торговой сети для организации торговли елками и елочными украшениями".