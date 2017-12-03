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В Луганске через неделю стартуют елочные базары
03.12.2017 18:56
Елочные базары Луганска (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) начнут работать с 10 декабря.
"Луганчане и гости города смогут приобрести главный новогодний атрибут - пушистую ель – на елочный базарах Луганска, которые начнут свою работу с 10 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы т.н. "администрации" оккупированного города. На сайте "мэрии" также указаны адреса "объектов передвижной торговой сети для организации торговли елками и елочными украшениями".
Теги: Донбасс, Луганск, елка, ОРЛО
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