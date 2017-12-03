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Архив - Луганская область

В ОРЛО из-под завала извлекли горняка

03.12.2017 20:35
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В ОРЛО из-под завала извлекли горняка

Спасатели подняли на поверхность одного из горняков, попавших под завалы на шахте "Черкасская" в городе Зимогорье (ОРЛО - отдельные районы Луганской области неподконтрольная Украине территория).

В сообщениях информагентств пророссийской группировки "ЛНР" отмечается, что горноспасатели подняли из-под завалов на поверхность горнорабочего Никиту Бобенко, оказавшегося заблокированным под землей в результате аварии на шахте "Черкасская". Пострадавшему, которому ранее смогли передать воду и медпреппараты, была оказана первая медицинская помощь, после чего его отправили в больницу.

Напомним, что 30 ноября шахте "Черкасская" на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. 

В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу, два горнорабочих, 1964 и 1986 годов рождения, оказались под завалами. Одного не нашли до сих пор.



Теги: Донбасс, шахта, горняки, горноспасатели, ОРЛО
 
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