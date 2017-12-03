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В ОРЛО подал голос погребенный 30 ноября завалом горняк
Спасатели уверяют, что услышали голос одного из двух горнорабочих, находящихся с 30 ноября под завалами на шахте "Черкасская".
"Появилась надежда на спасение одного из шахтеров. Один из двух горнорабочих, оказавшихся под завалом, жив - он подал голос. Спасательная операция продолжается. Судьба ещё одного шахтера пока остается неизвестной", - рассказали в "МЧС" пророссийской группировки "ЛНР".
Напомним, что 30 ноября шахте "Черкасская" в городе Зимогорье на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы.
В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу, два горнорабочих, 1964 и 1986 годов рождения, оказались под завалами.
Теги: Донбасс, шахтер , спасатели, авария, ЛНР, ОРЛО
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