В ОРЛО подал голос погребенный 30 ноября завалом горняк

03.12.2017 10:29

Спасатели уверяют, что услышали голос одного из двух горнорабочих, находящихся с 30 ноября под завалами на шахте "Черкасская".



"Появилась надежда на спасение одного из шахтеров. Один из двух горнорабочих, оказавшихся под завалом, жив - он подал голос. Спасательная операция продолжается. Судьба ещё одного шахтера пока остается неизвестной", - рассказали в "МЧС" пророссийской группировки "ЛНР".



Напомним, что 30 ноября шахте "Черкасская" в городе Зимогорье на глубине 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы.



В результате происшествия горный мастер 1968 года рождения с ушибом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу, два горнорабочих, 1964 и 1986 годов рождения, оказались под завалами.